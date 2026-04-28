Rosario Bravo y Pelo Verde se sometieron a examen en vivo y los resultados sorprendieron: no fue el mismo para ambos

La mañana de este martes en RadioActiva se encendió con una visita que nadie esperaba, pero que si necesitábamos. Resulta que en «Pa K Me Invitan», Rosario Bravo y Víctor Aranda recibieron a Cristian Domínguez y Barbara Madrid de Clini Visión para hablar sobre la salud de nuestros ojos.

En esta oportunidad, nuestra locutora advirtió: «Uno no sabe que ve mal hasta que se hace el examen».

Rosario Bravo y Pelo Verde se someten a examen a la vista

En esta oportunidad, Rosario se sometió a un examen a la vista. Con la máquina instalada en el estudio, Bárbara Madrid comenzó el chequeo. El suspenso se sentía mientras salía el papelito con los resultados.

«Efectivamente ves el 100% sin lente», indicó la especialista tras ver que nuestra locutora leía perfectamente las filas más pequeñas de la tabla. De todos, le recomendaron utilizar lentes de descanso debido a la alta exposición de tablets y celulares.

Además, Rosario Bravo hizo una advertencia a los auditores. «Hoy día estamos expuestos 100%, yo creo que gran parte del día a las pantallas», indicó.

Por otro lado, Pelo Verde no tuvo la misma suerte. «Está viendo un 40-50% sin lentes», indicó Bárbara. Asimismo, señaló que tiene astigmatismo y presbicia.

En tanto, en esta oportunidad, Cristián Domínguez dio a conocer que actualmente la cirugía LASIK es una buena solución y muy accesible. Esto debido a que existe el beneficio del Bono PAD Fonasa, donde el Estado financia el 50% del procedimiento.

Vale señalar que para quienes tienes miopía o astigmatismo, la recuperación es rápida. «A las 24 horas ya están en el 90% de recuperación», indicó sobre este procedimiento que dura solamente minutos.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google