«¿Estás bien?»: Rosario Bravo mostró en vivo su drenaje tras operación y ocurrió lo impensado

En la mañana de este lunes, en el programa «Pa K Me Invitan», Rosario Bravo estuvo acompañada de Pape Salazar. Instancia, en la que nuestra querida locutora sorprendió tras entregar detalles de una operación en la que se sometió durante la semana pasada.

En concreto, Rosario dio a conocer que durante el miércoles de las semana se realizó un lifting.

En este sentido, Bravo mostró su drenaje y ocurrió algo que nadie esperaba en plena emisión del programa.

Rosario Bravo muestra su drenaje tras someterse a operación

«Me operé el miércoles y ando con el drenaje aquí colgando. Es como una guaguita», indicó la locutora en conversación con Pape Salazar.

Además, explicó: «Cuando usted sufre una intervención y le pegan todo lo que es la zurcida, es altamente probable que ahí se acumule sangre. Y para que a usted no se le acumule sangre, se pone el drenaje».

Posteriormente, mostró el drenaje que tenía sujetado con la calza y mostró cómo funciona. Sin embargo, pasó algo que nadie esperaba. Resulta que le salió sangre del drenaje en plena emisión. «Salió sangre» indicó Pape Salazar, quien no pudo ocultar su impresión.

Debido a esto, desde producción tuvieron que traer toalla nova para limpiar.

«Me desangré», lanzó Rosario, quien en todo momento dejó en claro que se encontraba bien y que esto no le significa ningún problema.

«Estás bien», le preguntó Pape. A lo que Bravo aclaró que «esto está fuera del cuerpo».

Posteriormente, nuestra locutora dio a conocer que hoy en la tarde le sacan el drenaje.

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