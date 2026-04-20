«Eres muy linda, pero…»: Carolina Arregui comparte nuevas fotografías y genera preocupación por su apariencia

Carolina Arregui generó debate en sus redes sociales, tras subir unas imágenes que desataron polémicos comentarios al respecto.

La actriz acompañó la publicación con un positivo mensaje, sin embargo sus seguidores desviaron la atención por el aspecto físico de Arregui.

No es la primera vez que la actriz recibe este tipo de mensajes.

En el carrusel, se mostró feliz y escribió “Les mando mucho ánimo”.

Las fotos de Carolina Arregui

Hace un tiempo que la apariencia de Carolina Arregui ha sido tema de conversación entre sus seguidores.

La razón, según los comentarios, por su delgadez. En cada publicación donde muestra su físico aparecen algunos mensajes aludiendo a su apariencia, la cual dicen estar ‘demasiado delgada’.

Sin embargo, los buenos comentarios también están.

En esta ocasión, la actriz de la teleserie de Mega ‘Aguas de Oro’ compartió el post con una dedicatoria: “Mañana comienza una nueva semana llena de energía! Les mando mucho ánimo”.

Los usuarios respondieron con «Vamos con todo», «Hermosura», «Linda como siempre», «Amor para tu alma y corazón” entre otros.

Por el otro lado, decían: «Estás muy delgadita! A esforzarte en comer!», «Eres muy linda, pero tu delgadez es preocupante», «Muy delgadita cuídate Carito», «Hermosa mujer pero dale felicidad a tus tripitas también», etcétera.

Estas fueron las imágenes que subió:

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