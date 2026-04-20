¿Llega a Chile?: Karol G anuncia nueva gira mundial y esto es todo lo que debes saber

¡Atención fanáticos! Karol G sorprendió a su fanaticada tras anunciar que llevará a cabo una nueva gira mundial.

La noticia la entregó este domingo 19 de abril en el final de su su presentación en el festival Coachella 2026. Instancia, en la que apareció el mensaje «Nos vamos de tour».

Además, en dicho momento, Karol G se dirigió al público y lanzó: «¡Familia! ¡Nos vamos de tour!».

Vale señalar que esta nueva gira de la cantante colombiana, estará enfocada en su más reciente álbum titulado «Tropicoqueta». Disco que contiene una gran fusión de ritmos, desde el vallenato, la salsa y el reggaetón.

El anuncio viene a años del gran éxito que tuvo «Mañana Será Bonito World Tour» durante 2023 y 2024. Instancia en que la colombiana llevó a cabo más de 60 shows en distintos continentes.

Recordemos que en el marco de dicha gira, Karol G se presentó tres noches consecutivas en el Estadio Nacional y miles de personas llegaron a disfrutar de su concierto.

Karol G anuncia nueva gira mundial

Por el momento, no se ha anunciado de manera oficial ninguna fecha, ni a las ciudades a las que llegará Karol G con su nueva gira.

De todos, modos, se espera que este tour se desarrolle en múltiples países y que próximamente se hagan los anuncios correspondientes.

En este sentido, a pesar de que todavía no se confirma a Chile, existe gran expectación por parte de los fanáticos nacionales, quienes se ilusionan con disfrutar nuevamente de la música de Karol G en vivo.

Vale señalar que a través de la página web oficial de la cantante, hay una opción para recibir información directamente a través del mail.

Por otro lado, con este nuevo anuncio, además, de generar gran expectación en sus fans, Karol G sigue reafirmando su posición como una de las artistas latinas más potentes a nivel mundial.

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