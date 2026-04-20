Hace semanas impactó a todos tras cancelar su boda y ahora comparte desconcertante fotografía: vuelco total

Recientemente, la exchica reality, Angélica Sepúlveda generó gran impacto tras compartir una inesperada publicación en sus redes sociales.

Vale señalar que hace algunas semanas, había informado en su cuenta de Instagram que se cancelaba su boda con Gürsel Saglam.

«Amigos bellos, no habrá matrimonio. Espero que sea un gran alivio al bolsillo para todos los que iban a viajar desde muy lejos», indicó Angélica Sepúlveda en dicha oportunidad.

Luego, pocos días después entregó más detalles con respecto a su decisión. «En un par de días más era nuestro matrimonio con Gürsel, lo idealizamos y nos la jugamos para que fuera perfecto,lamentablemente nos sucedieron (me sucedieron) ‘cositas’ que hicieron que nos arrepintiéramos de celebrar…», mencionó.

De todos modos, Angélica Sepúlveda dejó en claro que no ha terminado su relación. «Me cuesta todavía tocar el tema, solo quiero que sepan que seguimos juntos y él se convirtió en mi almohada para llorar y entender mi dolor y tristeza», aseguró la Fierecilla de Yungay.

Asimismo, le dedicó palabras de agradecimiento a Gürsel Saglam por el apoyo que le ha entregado.

Y recientemente, Angélica Sepúlveda sorprendió a sus seguidores con una inesperado fotografía en su cuenta de Instagram.

Angélica Sepúlveda comparte inesperada fotografía

La exchica reality compartió una fotografía que sería de su boda con el galán turco.

En el registro, Angélica Sepúlveda aparece con un vestido de novia blanco. Mientras que Gürsel Saglam está con un traje azul oscuro.

«Y pasaron los años y muchos años…», escribió la exchica reality para acompañar el registro.

Este registro no pasó desapercibido entre los seguidores de Angélica Sepúlveda. En este sentido, recibió muchos mensajes de felicidades. Sin embargo, también hubo algunos que pensaron que se podría tratar de una imagen realizada con inteligencia artificial.

«¿Es verdad o es IA?»; «Muchas felicidades querida Angélica que Dios los bendiga»; «Que lindoooo y hermosa noticia , bendiciones y felicidades»; «Si es verdad toda la felicidad del mundo»; «Si es verdad felicitaciones y, si no a seguir disfrutando del amor», fueron algunos de los comentarios que recibió.

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