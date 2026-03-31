Querida exchica reality impacta con triste mensaje y confirmar cancelación de matrimonio: «Cicatrices profundas»

Hace algunos días, Angélica Sepúlveda generó gran impacto tras confirmar la suspensión de su boda con el turco Gürsel Saglam, la que se desarrollaría durante los próximos días.

«Amigos bellos, no habrá matrimonio, espero sea un gran alivio al bolsillo para todos los que iban a viajar desde muy lejos (tómalo con humor y prudencia me dijo mi sensei, así nadie sale herido)», indicó en aquella oportunidad a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en dicha oportunidad no entregó mayores detalles con respecto al motivo de la decisión, lo que abrió paso a especulaciones.

Y recientemente, después de no estar activa en redes compartió un nuevo post, donde se refirió al tema.

Angélica Sepúlveda comparte nuevo mensaje tras suspensión de boda

«Hola querida familia virtual. No estaba muerta, ni andaba de parranda, solo refugiada en mi lugar de paz, calma, sanación, resiliencia, dónde el tiempo pone curitas a las heridas y enseñando a salir y enfrentar el caos mundano del que somos parte», comenzó señalando.

«Con unas cuantas cicatrices profundas, pero con una gran corona de amor propio. En un par de días más era nuestro matrimonio con Gürsel, lo idealizamos y nos la jugamos para que fuera perfecto, lamentablemente nos sucedieron (me sucedieron) ‘cositas’ que hicieron que nos arrepintiéramos de celebrar…», agregó Angélica Sepúlveda.

De todos modos, la exparticipante de realities como Gran Hermano Chile y Tierra Brava aseguró que sigue con su pareja. «Me cuesta todavía tocar el tema, solo quiero que sepan que seguimos juntos y él se convirtió en mi almohada para llorar y entender mi dolor y tristeza», indicó.

«Te amo Gürsel, gracias por entenderme y apoyarme en todo, tu paciencia es mi calma», finalizó.

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