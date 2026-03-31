31 Mar, 2026. 17:19 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda adelantó en Mega el panorama para los próximos días en Santiago
En la tarde de este martes, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital. ¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.
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