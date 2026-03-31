“Se van a arrepentir”: Influencer revela que fue rechazada por producción para no participar en Fiebre de Baile y este es el motivo

Ayer se realizó el primer round de los ‘Triángulos de fuego’ del programa bailable de Chilevisión, Fiebre de Baile.

En esta instancia, cada participante deberá llevar al escenario a un invitado famoso, para protagonizar una coreografía entre el concursante, el invitado y su bailarín acompañante.

Fue así que una influencer reveló que había sido invitada por uno de los integrantes para bailar en el programa, sin embargo, la respuesta por parte de la producción fue un rotundo no.

La razón, porque no es lo suficientemente conocida, según explicó en sus redes sociales.

Quién es la influencer rechazada para Fiebre de Baile

Se trata de la tiktoker y stand up comedy, Carlita Inostroza. Saltó a las redes sociales en pandemia cuando subía videos en la plataforma TikTok.

Tiempo después, siguió los pasos de creadora de contenidos y hoy es una influencer con más de un millón de seguidores en Instagram. Su relación y futuro esposo con el cantante Matt Hunter ha cautivado a más personas quienes siguen las aventuras de la pareja.

En un video que compartió con sus fans, reveló el crudo momento que le dejó una pequeña espinita en el corazón.

“Yo no les voy a decir con quién, pero yo iba a salir en ‘Fiebre de Baile’. ¿Y saben lo que le dijeron de la producción a esta persona con la que yo iba a salir? Le dijeron que yo no era conocida”, afirmó Carlita.

El desahogo de Carlita Inostroza

“Me dio pena chiquillos, igual como que me bajó la inseguridad. Dije como, puta, hueón, son bien como el pic* y le dan pantalla a puras hueás en la tele y a mí no”, lanzó sin tapujos.

“No, no importa, ¿Saben qué? Se van a arrepentir. Oye, soy la raja. No, chiquillos, si igual me dio inseguridad, si para qué vamos a andar con hueás”, afirmó.

En ese sentido, apuntó al trato que reciben algunos cuando están en crecimiento como influencers:

“Saben qué, yo igual estoy media acostumbrada a este tipo de hueás. Es que yo, desde que empecé en redes sociales, siempre me han pasado este tipo de cosas, como que me rechazan”, agregó al respecto.

“Pero bueno, así es la vida. Y las oportunidades que se me van entregando a mí, es porque son para mí. Y las que no, ellos se la pierden”, sentenció.

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