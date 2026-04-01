“Me tiraste una patá en la…”: Extranjera aseguró ser la nana despedida de Pamela Díaz y la encaró con todo

Sin dudas la final que tuvo el reality Mundos Opuestos no se quedó solamente en una ardua competencia de rivales. Hubo propuesta de matrimonio, discusiones, golpes y ahora, salió a la luz otro chascarro.

Esta vez, se trata de una mujer que aseguró ser la ex nana de Pamela Díaz, y que la famosa la despidió.

Tal parece que la extranjera aprendió de la farándula de ‘La Fiera’, que ahora fue a encararla durante la final de Mundos Opuestos, ocurrido este lunes 30 de marzo.

Y la mujer se palabreó con todo a Díaz, quien incluso se dio vuelta para ver el show. “Me tiró una patada y me despidió”, aseguró la ex nana.

¿Qué pasó con Pamela Díaz?

Por suerte el medio de espectáculos ‘Duplos’ (duplos.cl en Instagram) logró grabar el momento y le prestó micrófono a la mujer para dar sus declaraciones sobre La Fiera.

“Voy a buscar a Pamela Díaz, que me tiró una patada en la raja y me despidió”, señaló enfurecida al respecto.

Fue así que, tratando de acercarse al lugar de Pame, la ex nana grita “¡Pamela, soy tu ex nana! Me tiraste una patada en la raja y me botaste”.

“Aquí estoy yo, voltea a mirarme cara a cara. Te voy a dar una dieta para la hamburguesa, mientras más ancho más rico”, agregó.

Y consiguiendo la atención de la panelista, quien a base de señas respondió que ‘no escuchaba’, la ex nana le lanzó un “No te hagas la loca”.

Aprovechó el momento de fama para confesar que tenía “mucho cahuín” guardado, y que incluso estuvo cerca de entrar a Vecinos al Límite para contar los secretitos de Pame. “Cobro barato”, sentenció.

Sin embargo, la hija de Pamela, Trini Neira, respondió al viral del medio desmintiendo las acusaciones y que desconoce a la mujer.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google