“Me tiraste una patá en la…”: Extranjera aseguró ser la nana despedida de Pamela Díaz y la encaró con todo
El hecho fue captado por un medio de espectáculos que le otorgó el micrófono a la mujer que enfrentó a Díaz en la final de Mundos Opuestos.
Sin dudas la final que tuvo el reality Mundos Opuestos no se quedó solamente en una ardua competencia de rivales. Hubo propuesta de matrimonio, discusiones, golpes y ahora, salió a la luz otro chascarro.
Esta vez, se trata de una mujer que aseguró ser la ex nana de Pamela Díaz, y que la famosa la despidió.
Tal parece que la extranjera aprendió de la farándula de ‘La Fiera’, que ahora fue a encararla durante la final de Mundos Opuestos, ocurrido este lunes 30 de marzo.
Y la mujer se palabreó con todo a Díaz, quien incluso se dio vuelta para ver el show. “Me tiró una patada y me despidió”, aseguró la ex nana.
¿Qué pasó con Pamela Díaz?
Por suerte el medio de espectáculos ‘Duplos’ (duplos.cl en Instagram) logró grabar el momento y le prestó micrófono a la mujer para dar sus declaraciones sobre La Fiera.
“Voy a buscar a Pamela Díaz, que me tiró una patada en la raja y me despidió”, señaló enfurecida al respecto.
Fue así que, tratando de acercarse al lugar de Pame, la ex nana grita “¡Pamela, soy tu ex nana! Me tiraste una patada en la raja y me botaste”.
“Aquí estoy yo, voltea a mirarme cara a cara. Te voy a dar una dieta para la hamburguesa, mientras más ancho más rico”, agregó.
Y consiguiendo la atención de la panelista, quien a base de señas respondió que ‘no escuchaba’, la ex nana le lanzó un “No te hagas la loca”.
Aprovechó el momento de fama para confesar que tenía “mucho cahuín” guardado, y que incluso estuvo cerca de entrar a Vecinos al Límite para contar los secretitos de Pame. “Cobro barato”, sentenció.
Sin embargo, la hija de Pamela, Trini Neira, respondió al viral del medio desmintiendo las acusaciones y que desconoce a la mujer.
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