«Brainrot Italiano», el fenómeno viral de TikTok llega a Chile: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

¡Atención familias! Durante el mes del niño, por primera vez llegará a nuestro país el espectáculo original de «Brainrot Italiano». Popular fenómeno digital que ha logrado capturar la atención de millones de niños a lo largo del mundo.

Y este fenómeno llegará a Teatro Coliseo los días sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026.

«Brainrot Italiano» nació en Italia y en poco tiempo tiempo se hizo muy popular, transformándose en uno de los contenidos más vistos en TikTok.

Esta propuesta se basa en personajes creados con inteligencia artificial, los que combinan humor absurdo, estímulos visuales intensos y una estética caótica que ha conseguido conectar de gran manera con las nuevas generaciones.

Algunos de estos personajes populares son Tung Tung Sahur, Ballerina Cappuccina, Tralalero Tralala, Bombardino Crocodilo y más, los que se han convertido en referentes del humor digital entre los niños. De hecho, acumulan millones de reproducciones.

Y este universo digital llegará por primera vez a un escenario en Chile. En dicha instancia, estarán presentes los personajes más virales, acompañados de un despliegue técnico de gran nivel, con efectos visuales, sonido envolvente y una puesta en escena enfocada en el imitar la experiencia que ha podido conquistar a millones de pequeños a lo largo del mundo.

Venta de entradas para «Brainrot Italiano» en Italia

Las entradas para ver el show de «Brainrot Italiano» del 1 de agosto en Teatro Coliseo se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que los precios van desde $23.000 hasta $51.750 (considerando el cargo por servicio). Te dejamos todos los valores a continuación:

De este modo, los niños tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo de este fenómeno que define una nueva forma de entretener a las audiencias más jóvenes.

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