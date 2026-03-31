«Por el tema de…»: Bimza se sincera sobre su quiebre amoroso con Trini Neira, hija de Pamela Díaz

Recientemente, se estrenó el nuevo reality de Canal 13 titulado, Vecinos al Límite. Instancia, en la que Bastián Muñoz, conocido como Bimza, hijo de Kanela entregó detalles de su quiebre amoroso con Trini Neira, hija de Pamela Díaz.

En esta instancia el joven , quien también es cantante urbano conversó con sus compañeros sobre el tema.

Bimza se sincera sobre su quiebre amoroso con Trini Neira

En esta instancia, Joche y Princeso le preguntaron al artista urbano si es que entró soltero al encierro. Incluso, el participante que se hizo conocido en el programa La Vega le recordó el romance que tuvo con la hija de Pamela Díaz.

Frente a esto, Joche comentó: «Ah, la que está en el quilombo ahora con Camilo Huerta. Se armó todo un quilombazo ahí, un cagüín zarpado».

Frente a esto, Bimza no quiso opinar e indicó que no es algo de su incumbencia. Y posteriormente, fue consultado sobre los motivos del fin de su relación con Trini Neira.

En este contexto, el hijo de Kanela mencionó: «Yo terminé con ella por el tema del reality. Y aparte yo tengo a mi hijo con otra persona. Mi hijo tiene tres años y yo la verdad como que no busco algo tan de la farándula».

Vale señalar que esta es una versión diferente a la que ha dado a conocer Trinidad Neira, quien ha acusado a Bimza de infiel.

«Si quieren hablar del Bastián, yo podría sacar muchas hu… del Bastián a la luz, así que quédense callados mejor», señaló la joven a través de un live en redes sociales.

«El Bastián me cagó como quiso, o sea, qué hueá están hablando», añadió la hija de Pamela Díaz.

Es importante mencionar que Trini Neira y Bimza tuvieron un romance que se extendió por cerca de tres años.

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