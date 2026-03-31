“Estoy en mi territorio”: Disley Ramos le manda mensaje Gala Caldirola por su ingreso a Fiebre de Baile

Esta noche ingresarán dos nuevas participantes al programa prime de CHV ‘Fiebre de Baile’. Se trata de la modelo Jhendelyn Núñez y la española Gala Caldirola.

Pero hay un detalle que muchos están esperando, y es que Caldirola va a tener que compartir en el estudio con Disley Ramos, actual competidora del programa.

No habría sentido llamar la atención sobre esto, salvo un pequeño pero intenso detalle: Disley fue la última pareja del actual pololo de Caldirola, Luis ‘Mago’ Jiménez.

Tras la situación, ambas fueron consultadas sobre cómo esperan verse las caras, a lo que la influencer no se quedó callada.

Qué dijo Disley Ramos sobre Gala

El amorío entre Ramos y el Mago surgió durante el reality ‘Mundos Opuestos’ y, a pesar de que no funcionó fuera del encierro, la relación se vivió con intensidad.

Ahora, el Mago ha compartido tiernas postales con su nueva pareja, Gala Caldirola.

Fue así como en el programa de espectáculos ‘Plan Perfecto’ fueron tras la influencer para saber su opinión a prontas horas de ver ingresar a la española a Fiebre de Baile.

En ese sentido, mencionó que “espero sea positivo, que venga en buena onda, yo estoy en buena onda”.

Pero no perdió la oportunidad de lanzarle la advertencia a Caldirola. “Estoy en mi territorio, estoy bailando. Por mi parte no pasa nada”, dijo.

Al ser consultada por una posible visita del Mago Jiménez al programa, para ver a su pareja competir en el escenario, la influencer respondió que “en un comienzo me daba un poco de lata, pero ahora que venga nomas, que venga y mire lo que se perdió”, concluyó entre risas.

La versión de Gala Caldirola sobre encuentro con Disley

El ambiente no está tenso, ya que ambas han declarado estar dispuestas a conversar y mantener la buena onda.

En esa línea, Caldirola habló sobre compartir con la influencer, a lo que admitió que a pesar de que exista una cierta incomodidad, no hay malas intenciones de por medio.

Lo más probable es que el ingreso de la española al programa dará espacio a posibles preguntas del jurado o la animadora, Diana Bolocco.

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