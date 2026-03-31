Edo Caroe regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

El destacado comediante nacional, Edo Caroe regresa a Gran Arena Monticello con show que promete hacer reír a todos los presentes. El evento está programado para sábado 9 de mayo.

Vale señalar que anteriormente, el humorista tuvo dos presentaciones completamente agotadas en este mismo recinto.

De este modo, Edo Caroe podría tener su tercer sold out en San Francisco de Mostazal con su espectáculo «Edo no tiene show». Las entradas salen a la venta este miércoles 1 de abril a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.

Detalles de «Edo no tiene show»

Este show comenzó después del exitoso paso que tuvo en el Festival de Viña 2025. Este espectáculo lleva al comediante a sus orígenes con magia y grandes chistes, que crean una rutina de más de una hora. Además, se esperan diversas sorpresas en el escenario.

Es importante mencionar que Edo Caroe se ha posicionado como un gran humorista de nuestro país con magia y stand up. El mago ha sabido fusionar sus habilidades y cautivar al público con su talento para hacer reír.

Sus rutinas se centran principalmente en observacion social y también cuentan con gran publicidad del público. De este modo, ha llegado a presentarse en importantes escenarios del país.

Edo Caroe tuvo tuvo sus inicios en el programa Coliseo Romano. Posteriormente, se hizo un espacio en la escena nacional y logró encontrar una gran audiencia que lo sigue.

De este modo, tuvo apariciones en televisión y exitosos shows privados. En 2015 llegó al Festival del Huaso de Olmué, donde tuvo un exitoso. Al año siguiente llegó al Festival de Viña, donde se llevó todos los premios y en 2025 regresó con una exitosa presentación.

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