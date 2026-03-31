Remate total: Tienda de ropa anuncia su cierre y venderá prendas desde 500 pesos

Una nueva tienda anunció su cierre definitivo. Esta vez, se trata de un local de ropa femenina, que tras la decisión, rematará todos sus productos desde los 500 pesos.

La compañía se destaca por la comercialización de ropa femenina de todas las tallas y para todas las edades. Para el remate, ofrecerán envíos por todo Chile.

Los descuentos de sus productos estarán disponibles hasta este 31 de marzo a la hora de cierre.

¿Cómo participar en el remate?

El local a cerrar es el conocido Rafaela Boutique, una tienda femenina que se encuentra ubicada en Benavente 311, en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Según informó en las redes sociales del local, el remate estará disponible hasta este martes 31 de marzo y se mantendrá abierto entre las 14:00 y 20:00 horas.

Los productos que más ofrece la tienda son carteras, poleras, camisas, chalecos, lencería y diversos artículos de moda.

Adicionalmente, la compañía comercializa artículos de decoración, como espejos y maniquíes, los cuales también están siendo rematados desde los $500 pesos.

Puedes revisar los descuentos disponibles en su cuenta de Instagram @rafaela.boutiquecl

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