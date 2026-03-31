Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos para la venta de entradas que empezó hoy

Lollapalooza Chile ha sido el espacio más importante para los chilenos que son fanáticos de los conciertos y la música. Este año, vivimos una nueva edición con increíbles artistas del momento y destacados grupos nacionales. Para algunos fue la primera vez presentándose en el evento, y para otros, su primera vez pisando territorio chileno.

Ahora, desde la producción del evento, ya se dieron a conocer los precios y descuentos disponibles de la venta de entradas para el Lollapalooza 2027, que calza con el aniversario número 15 del festival en Chile.

Y ya dio inicio el proceso de compra, a través del sitio web de Ticketmaster.

Estos son los precios del Lollapalooza Chile 2027

La primera etapa se conoce como el Early Bird, que cuenta con un stock limitado de 1.000 tickets, que el precio inicia desde los $168 mil.

Cuando termine la preventa, se dará paso a las otras fases que incluyen pases generales y categorías Lounge y Platinum.

La venta de entradas inició a las 12:00 horas de este martes a través del sistema Ticketmaster.

Sobre los descuentos, hay un 20% menos para usuarios de Cenco Malls y clientes del Banco de Chile que paguen con su tarjeta, como también compras en cuotas sin interés.

Pase 3 días General:

Pase 3 días Lolla Lounge:

Pase 3 días Lolla Platinum:

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