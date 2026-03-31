Reconocido cantante es acusado de presentarse cantar ebrio en festival en Rancagua: «Comportamientos erráticos y matonescos»

Durante el fin de semana pasado, en Rancagua se llevó a cabo una nueva versión de la Fiesta Huasa en la Plaza de los Héroes. Y una de las bandas más esperadas de la segunda jornada era ni más ni menos que Villa Cariño, quienes generaron gran expectación.

Y la presentación de la agrupación de cumbia dio mucho que hablar. Sin embargo, no por algo positivo, sino que porque no convenció a muchos asistentes, quienes no dudaron en mostrar su disconformidad en redes sociales. En este sentido, muchos apuntaron al comportamiento de Max Vivar.

Muchas de las críticas que se hicieron a través de internet apuntaban a una voz desgastada y complicaciones para mantener el ritmo.

Reacciones al show de Villa Cariño en la Fiesta Huasa

La cuenta de Instagram @quiendijoque.cl abordó el show de la banda de cumbia y escribieron: «Registros de asistentes y comentarios en redes apuntaron a un posible estado inadecuado del cantante, desatando la polémica. Este episodio fue el único punto negativo de una jornada marcada por la excelente organización de la Municipalidad de Rancagua».

Por otro lado, desde el medio local TV O’Higgins fueron más severos. «Max Vivar subió al escenario bajo un presunto estado de intemperancia», indicaron en un post.

«El artista mostró comportamientos erráticos y matonescos tras bambalinas que fueron registrados por quienes se encontraban en el lugar, al punto de amenazar con no realizar el espectáculo que era esperado por miles de rancagüinos», mencionaron desde el medio.

Incluso indicaron que Max Vivar habría recibido una «parada de carros» por parte de la organización en una reunión a puertas cerradas.

«La mejor parte del show fue cuando se acordó de sus canciones»; «Y quién no ha ido curado a la pega?»; «Deberían haberlo multado por la falta de respeto con los presentes en el show y habían niños esperando al lindo y salió curado a cantar», fueron alguno de los comentarios que recibió el post de TV O’Higgins.

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