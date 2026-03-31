Terremoto en la televisión chilena: confirman ola de despidos que remece a Mega

Durante la jornada de este martes 31 de marzo se dio a conocer una noticia que ha generó gran impacto en la industria televisiva. Resulta que en Mega se vivió una sorpresiva reestructuración, la que afectó directamente al Departamento de Prensa.

Confirman despidos en Mega

El Filtrador confirmó que en horas de esta mañana, los periodistas Fabián Morales, Rafaela Bremer, Luis Castillo e Isidora Paul fueron informados de sus desvinculaciones.

«La noticia está en desarrollo y los números podrían aumentar», indicó el medio ya nombrado. Además, también se señaló que «cumplían roles en la cobertura de actualidad».

«Sus salidas generaron impacto inmediato en la redacción, donde el clima desde temprano se describe como de incertidumbre», agregaron.

En este contexto, posteriormente se dieron a conocer los despidos de Sabrina Kennard y Ana Valenzuela.

Estos nuevos despidos en Mega no son un hecho aislado. Recordemos que el 20 de marzo se reportaron múltiples desvinculaciones en Canal 13.

Por el momento, desde la plana ejecutiva del canal ubicado en Vicuña Mackena no emitieron ningún comunicado. De este modo, siguieron repitiendo el hermetismo que se ha visto en otras casas televisivas ante la baja en inversión publicitaria y la gran presión que hay de parte de las plataformas digitales sobre los medios tradicionales.

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