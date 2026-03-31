«He trabajado acá para que ustedes me quieran»: Julio César Rodríguez no aguanta el llanto al despedirse de CHV tras 13 años

En la jornada de este martes se vivió un emotivo momento en «Contigo en la Mañana». Esto debido a que se despidió a Julio César Rodríguez, quien deja Chilevisión tras 13 años en la casa televisiva.

De este modo, el animador estuvo acompañado por el equipo del programa. Instancia en la que destacaron su trayectoria y momentos destacados en el espacio.

En este contexto, Julio César Rodríguez compartió un sentido mensaje de despedida.

La emotiva despedida de JC Rodríguez

«Quiero agradecer en un minuto, no solo el trabajo en este canal, sino el tremendo amor, inmenso amor que me han entregado», comenzó señalando el periodista.

Además, Julio César Rodríguez expresó: «He aprendido a querer acá, he aprendido a ser distinto, he aprendido a ser mejor. Desde hace un par de años logré entender que yo ya había brillado y que ahora tenían que brillar todos los demás».

En este sentido, el reconocido rostro de TV indicó: «En la conducción me he echado súper para atrás, nunca he querido ser protagonista desde hace casi un año y medio que estoy en este matinal, porque he creído que los demás, todos los que pisan este set, brillen, brillen y brillen. Desde los noteros hasta mis compañeros de conducción, todos, en ese sentimiento de que podemos crear entre todos un sistema mejor y una televisión también mejor, más amistosa, más amigable».

Asimismo, valoró a algunos colegas y proyectos. «En eso he tenido aquí dos amigos (…) con los que hicimos los festivales de regiones, con los que hicimos (Fiebre de) Baile, que son proyectos que dejo en este canal», indicó JC Rodríguez.

«Ojalá nunca se acaben proyectos así como el Teatro en Chilevisión, que son proyectos que siento que pueden lograr unir a la familia, juntarla, hacer que la gente se quiera, y que quiera nuestro canal», añadió.

Posteriormente, Julio César Rodríguez se terminó quebrando al expresar: «Siempre he pensado que todo lo que hacemos en la vida, absolutamente todo lo que hacemos en la vida, es para que nos quieran. Yo he trabajado acá, hasta este último tiempo, para que ustedes me quieran y creo que la misión está cumplida».

«Yo también los quiero mucho, los adoro», agregó el animador que fue aplaudido por sus compañeros en el matinal de CHV.

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