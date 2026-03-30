“Muchas gracias por quererme”: Julio César Rodríguez no aguanta las lagrimas tras despedirse de Primer Plano

Comenzó la cuenta regresiva para que Julio César Rodríguez le diga adiós al canal en el que trabajó por más de 10 años, Chilevisión.

Tras ser pública su renuncia al estudio, diversos rostros de la televisión dieron sus dedicatorias hacia el conductor que se despide de CHV.

Ayer, durante la emisión del programa ‘Primer Plano’, JC vivió su último capítulo como conductor en el estelar de espectáculos, situación que dejó a todos los del panel en lágrimas.

Fue así como, terminando el programa, entregó unas sinceras palabras para despedirse de quienes lo han acompañado durante tantos años en el canal.

La despedida a Julio César-Rodríguez

Durante el estelar, se mostró un reportaje que evidenciaba sus años en CHV, finalizando con palabras de aliento por parte de sus hijos y familia.

Y sus compañeros de Primer Plano aprovecharon la instancia para darle la despedida a Julio César. Uno de ellos, que no aguantó la emoción, fue Vasco Moulian que dio unas emotivas palabras al respecto:

“Yo sé todo lo que hizo Julio para que yo estuviera acá. Yo estaba super cagado, en una etapa súper difícil de mi vida. Y nada, volví a vivir”, fueron algunos de sus dichos.

El ambiente estaba cautivado y emocionado al darse cuenta que era la última noche del comunicador en el programa.

Esto fue lo que dijo Julio César Rodríguez

Francisca García-Huidobro, animadora del programa, le dio el pase a JC para que pudiera darle el adiós a Primer Plano y sus televidentes.

“Solo agradecer, nada más”, dijo Julio César, totalmente conmovido.

“Agradecerle a la gente, sobre todo a los que están en sus casas, a los que van a ver esto en las redes sociales, al público, por apoyarnos, porque al apoyarnos como canal, me han apoyado a mí”, agregó.

“Todo lo que hacemos lo hacemos por ustedes, por los que están en la casa. Y tratamos de ser lo más independientes posible, lo más justos y más honestos posible. Eso es lo que me mueve”, continuó agradeciendo.

Asimismo, destacó el equipo de Primer Plano y Contigo en la Mañana, matinal en el que se despedirá este martes, último día de marzo.

“Agradezco a la vida, a Dios, a todo este canal, porque todos han sido mi equipo, por darme la oportunidad en estos meses de liderar este proyecto”, dijo.

“Gracias por quererme, por confiar en mí, por creerme, por trabajar tan duro como lo he hecho yo. Si dicen que yo trabajo duro, ustedes trabajan tan y más duro que yo”, recalcó.

Y se despidió de quienes ahora son sus ex compañeros de panel, así como también a otras figuras que participaron en el estelar: “Muchas gracias por todo, muchas gracias por quererme. Creo que en la vida todos hacemos lo que hacemos para que nos quieran. Y me voy con la familia”, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google