“Estaba súper cagado y volví a vivir” Vasco Moulian abrió su corazón y entregó dedicatorias a Julio César tras renuncia a CHV

Ayer se vivió el último capítulo de Julio César Rodríguez como conductor de Primer Plano.

Tras hacerse pública su renuncia a Chilevisión, el animador se despidió y dejó a todos los del panel en lágrimas.

Uno de ellos fue Vasco Moulian, quien ha sido compañero de JC durante muchos años. A pesar de su carácter conflictivo en la TV, el jurado de Fiebre de Baile no aguantó y abrió su corazón para entregarle una sincera dedicatoria a Julio César.

En sus palabras, destacó cómo el animador lo ayudó a renacer en la televisión y cómo esto le dio un nuevo sentido a su vida.

Esto fue lo que dijo Vasco Moulian

Después de haberse emitido un reportaje del paso de JC en CHV, el animador agradeció a todos quienes lo han acompañado durante estos 13 años, desde producción hasta quienes ha conocido hace poco.

Luego, sus compañeros presentes se sumaron para hablar sobre el legado del conductor en el canal. Tras darle el pase a Moulian, quien se veía afectado por el definitivo adiós, comenzó su dedicatoria:

“Yo tengo 53 años y soy un amante de la tele… y yo creo que Julio fue la persona que más lo supo ver”, empezó Vasco, entregando un detalle tras su llegada a CHV.

“A mí no me querían acá en Chilevisión, como era de esperar, porque he sido una persona polémica, siempre tengo mis enemigos ahí”, agregó.

Fue ahí que sale a la mesa la participación de Julio César por haberlo contratado en el canal, asegurando que su ayuda dio un giro en la vida de Moulian.

“Yo sé todo lo que hizo Julio para que estuviera acá, y yo creo que nadie entiende mejor que Julio, que es como que yo hubiese vuelto a vivir”, dijo entre lágrimas.

“Estaba super cagado, en una etapa súper difícil de mi vida. Y nada…volví a vivir. Te quiero mucho, mucho”, agregó.

En esa línea, abordó el trabajo de JC en la televisión:

“No conozco un hueón que sepa más de tele que tú. Yo pensé que yo estaba loco, pero vo’ la cagaste…en términos de trabajo, de amor”, aclaró.

“53 capítulos de Fiebre de Baile, tenías que levantarte a las seis de la mañana para ir al matinal…¡Y estabas en el switch! Yo nunca vi algo así, ni yo. Así que gracias, nos vamos a seguir viendo”, cerró Moulian.

Mientras, Julio César también entre lágrimas, agradeció sus palabras.

Recordemos que Julio César Rodríguez anunció su salida de Chilevisión a principios de marzo. Si bien confirmó que está todavía viendo a qué canal irse, el rumor del que más se habla es que se irá a Mega.

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