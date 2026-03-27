“Está ultra chequeado”: Revelan el canal de la TV chilena que ficharía a Julio César Rodríguez

El futuro de Julio César Rodríguez ha sido tema de conversación en los programas del espectáculo. Su renuncia inesperada a Chilevisión dejó en duda la estadía del conductor en la TV chilena.

Tras semanas de suposiciones, donde se decía que el animador iba a ser el nuevo rostro del Festival de Viña, que se iba a La Red, o que llegaba a Canal 13, Paula Escobar terminó por destapar la supuesta nueva casa del JC.

Los días de Julio César en CHV están terminando, puesto que se filtró una posible información que JC finaliza su contrato en el canal para el último día de marzo, que ocurrirá este próximo martes.

El canal al que se irá Julio César Rodríguez

Paula Escobar, periodista de espectáculos y panelista del programa Zona de Estrellas, usó sus redes sociales para difundir la información que le llegó, siendo una fuente ‘ultra chequeada’.

“Voy a hacer esta historia para ponerle fin al misterio. Está chequeado, ultra chequeado con muy buenas fuentes”, empezó diciendo.

Después de los rumores donde se decía que Julio César se iba a La Red, Escobar lo desmintió por completo.

“Julio César Rodríguez no se va a La Red, no va a comprar La Red, no se va a TVN ni a Canal 13. Julio César está listo para Mega”, lanzó.

¿Julio César a Mucho Gusto?

Según explicó, JC no estaría ligado al matinal del canal ‘Mucho Gusto’, sino que sus objetivos serían otros, enfocados en la entretención. Las razones, porque el programa ya está consolidado.

“No va a trabajar con el equipo del matinal. Me dicen que para qué sumar otro elemento si el programa está funcionando bien, entonces están muy conformes con el matinal actualmente”, mencionó.

“Julio César se va a entretención, probablemente con Carlos Valencia, con algún programa a su medida”, añadió.

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