Cardfest Chile 2026: cuándo es, dónde y todo lo que debes saber del evento de cartas coleccionables más grandes del país

Se acerca la primera versión de Cardfest Chile que se desarrollará en Espacio Vicente Valdés esta sábado 11 de abril, entre 12:00 y 19:00 horas. Instancia, en la que los amantes de juegos de cartas coleccionables vivirán una experiencia nunca antes vista en nuestro país.

Vale señalar que este evento es gratuito y tiene la finalidad de reunir a la comunidad de coleccionistas en una jornada que busca ser el punto de encuentro definitivo para el intercambio, el arte y la estrategia.

Más información Cardfest Chile

Este es el evento de juego de cartas coleccionables más grande que se ha realizado en Chile. La instancia contará con más de 30 tiendas especializadas que venderán sus mejores productos al público. Por ejemplo, carpetas, portamazos, protectores, playmats y dados; pasando por barajas selladas e incluso tan raros y cotizados singles (cartas sueltas).

Vale señalar que habrán puestos dedicados a Pokémon, One Piece, Magic The Gathering, Mitos y Leyendas, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball Z, Gundam, Riftbound y más.

Cardfest Chile contará con un reconocimiento al talento visual detrás de las cartas. De este modo, se destacará a reconocidos ilustradores nacionales, quienes compartirán con los presentes y venderán sus productos y autografiarán los naipes de quienes lo deseen.

El evento contará con la presnecia de personas ligadas a las cartas. Entre ellas Tomás Leiva, conocido como Tomás El Amigo, quien es conductor del podcast Tomás Va a Morir y locutor de Los40.

Además, Cardfest Chile tendrá una zona de foodtrucks, para quienes quieran tomarse un momento para decansar y comer algo.

Antonio García, creador de este evebto indicó que esta instancia tiene la finalidad de «buscar reunir a todas las personas que sienten esta gran pasion por los juegos de cartas coleccionables, quienes guardaron sus cartas antiguas, quienes juegan aún hoy en dia e incluso quienes quieren comenzar en este mundo de las cartas».

Cómo llegar

El evento se desarrollará el sábado 11 de abril en Espacio Vicente Valdés, ubicado en Vicente Valdés 395, La Florida.

Llegar es muy sencillo. Hay que bajarse en la estación Vicente Valdés de Línea 5 y Línea 4. Posteriormente, tendrán que caminar unos cinco minutos por la calle ya mencionada.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google