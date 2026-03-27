Gran Feria de Capacitación 2026: fecha, lugar y cómo inscribirse en este evento gratuito de construcción

La Gran Feria de Capacitación, evento de maestras y maestros especialistas y completamente gratuito vuelve con una nueva versión este 2026 con un formato híbrido los días 16, 17 y 18 de abril.

Esta iniciativa se llevará a cabo en el Centro Cultural Estación Mapocho, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Vale señalar que esta actividad organizada por Sodimac, lleva 14 años capacitando a los especialistas de la construcción. Además, es un espacio de encuentro para maestras y maestras.

Detalles de la Gran Feria de Capacitación 2026

En la Gran Feria de Capacitación del 2025, más de 60 mil personas obtuvieron conocimientos que le sirven para perfeccionarse y tener más opciones laborales. Esto se logra gracias al compromiso de la empresa y el apoyo de proveedores.

Este evento de profesionalización espera la asistencia de 25 mil personas en el recinto y 160 mil participantes a través de streaming.

Además, en esta instancia se ofrecerán más de 170 capacitaciones gratuitas en diversas especialidades de la construcción y el mejoramiento del hogar.

Esto es organizado por los principales exponentes y proveedores de la industria para promover la formación en importantes áreas como electricidad, gasfitería, herramientas, revestimientos, seguridad, servicios, sistemas constructivos,terminaciones y sostenibilidad. A esto se le suman contenidos referentes a jardines sustentables.

INACAP será parte de la feria por cuarto año y contará con nuevos cursos. Hablamos de “Fundamentos eléctricos y seguridad en la instalación de paneles fotovoltaicos”, “Fundamentos de soldadura y lectura aplicada WPS”, “Fundamentos de climatización y refrigeración” y “Fundamentos y diseño inicial de instalaciones de gas”.

En tanto, el Centro de Formación Técnica Santo Tomás estará presente por segunda vez y suma el curso «Metalcon: Construye Rápido, Construye Mejor».

Además, habrá más de 80 stands de marcas del sector que mostrarán innovadores productos, lanzamientos y diversas soluciones.

Debido al formato híbrido, se podrá participar desde distinto lugar de Chile y del continente a través de www.granferiadecapacitacion.cl. Los asistentes virtuales podrán acceder a las 27 horas de la transmisión. Esta incluye capacitaciones, paneles, concursos y el programa exclusivo ‘Señal En Vivo’.

Además, la feria tendrá un gran escenario con concursos, paneles, talleres, lanzamientos y entrevistas, demostraciones de productos en los stands de las marcas, espacios de interacción entre especialistas y diversas instancias de conexión y aprendizaje. A esto se le suma el sorteo de una camioneta, entre quienes hayan participado en las capacitaciones. Ya están disponibles las inscripciones gratuitas en www.granferiadecapacitacion.cl.

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