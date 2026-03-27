Conoce la letra de «Las Ochito», la pegajosa canción que enciende las mañanas en «Los Magníficos»

RadioActiva acompaña la mañana de muchos auditores con música, entretención y buenas conversaciones. En este sentido «Las Ochito» es una canción que suena en «Los Magíficos» que motiva el día de muchos radioactiveros y que se ha convertido en un verdadero himno en quienes siempre andan atrasados.

Este tema que se ha vuelto un clásico para los estudiantes que van camino al colegio empieza así: «Son las ochito, son las ochito, son las ochito. Ya llegaste, ya llegaste atrasadito». De este modo, se refleja el típico momento que viven muchas personas de correr contra el tiempo.

La canción tiene una letra fácil de aprender compuesta por frases en las que se fusiona humor y cotidianidad. De este modo, es muy fácil para las personas identificarse, ya sea que vayan al colegio, el trabajo u otro lugar.

Esta es la letra de «Las Ochito»

Para que te la puedas memorizar, a continuación te dejamos la letra de esta clásica canción mañanera:

«Son las ochito, son las ochito, son las ochito

Ya llegaste, ya llegaste atrasadito

Son las ochito, son las ochito, son las ochito

Ya llegaste, ya llegaste atrasadito

Son las ochito, son las ochito

Me van a dejar

Son las ochito, son las ochito

Me voy a estudiar

Son las ochito, son las ochito

Que rico jugar

Son las ochito, son las ochito

Alcanzo a llegar!!!

Son las ochito, son las ochito, son las ochito

Ya llegaste, ya llegaste atrasadito

Son las ochito, son las ochito, son las ochito

Ya llegaste, ya llegaste atrasadito».

La canción de «Las Ochito»

«Las Ochito» se volvió un clásico de las mañanas en «Los Magníficos» de RadioActiva gracias a su energía la que conecta muy bien con el programa y la audiencia.

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