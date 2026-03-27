‘Se puso viejito’: Impacto por drástico cambio físico de Coco Legrand a sus 78 años

La reciente reaparición de Coco Legrand causó impresión entre sus seguidores por una imagen compartida donde quedó en evidencia el cambio físico que tuvo el humorista.

Recordemos que el comediante anunció su retiro definitivo de los escenarios en 2024 por motivos de complicaciones de salud, queriendo priorizar su bienestar y el tiempo en familia.

La imagen la subió Ernesto Mosso en su Instagram, causando impacto en los comentarios por el aspecto de Legrand a sus 78 años.

Esta es la foto donde aparece Coco Legrand

“Con mi querido Coco” escribió el amigo de Legrand, Ernesto Mosso en sus redes sociales.

La reacción de los internautas repletó la publicación con mensajes que destacaron la trayectoria del comediante como ‘El mejor humorista de Chile’, ‘Mis respetos a don Coco, un grande del humor’, entre otros.

Igualmente, otros se enfocaron en la apariencia de Legrand, como ‘No lo reconocí’, ‘Se puso viejito’, evidenciando el impacto de su cambio físico.

Esta es la imagen:

El retiro de Coco Legrand

En 2024, el artista decidió retirarse de los escenarios. Los motivos, por enfrentar diversas complicaciones de salud. Desde entonces, ha querido priorizar su bienestar y compartir más en familia.

“Ahora está 100% dedicado a la familia. Lo estamos aprovechando mucho. Nos vamos juntos a la playa, se va a mi casa. Está con un rol de abuelo bien importante, acompañando harto a los nietos”, reveló su hija, María José.

También explicó los episodios de vértigo que vive Legrand en ciertas ocasiones. “Está con este vértigo que le viene, no seguido, pero cada cierto tiempo tiene como estos episodios”, dijo.

El retiro del humorista ha significado un proceso importante para él. “De ser una persona súper activa, a retirarse, está como en ese proceso, más tranquilo, descansando harto, está haciendo lo que nunca hizo. Lo veo bien”, comentó.

“Fueron muchos accidentes juntos y este vértigo que también le dio inseguridad. No poder estar tranquilo o solo en cualquier lado”, explicó María José.

A la vez, abordó sobre un accidente que vivió Legrand en su casa, cuando sufrió una fuerte caída en el baño. “Se levantó en la noche, y no sé si fue por el vértigo o le falló algo del corazón, y se cayó de cara al piso”, recordó.

Tras ese episodio, el comediante se sometió a dos intervenciones de urgencia: “Una para el corazón, que le pusieron un marcapaso, y después hacerle la nariz de nuevo”, detalló.

Cuando Coco anunció su retiro, confesó que quiere recorrer Chile junto a su esposa y viajar por el extranjero. “Quiero darme mi tiempo, para mí, para lo que yo quiero hacer”, dijo.

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