Alcaldesa comparte potente desahogo: «Voté por Kast, es verdad, pero no pa’ que venga a hacer hue…»

Recientemente, la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza se lanzó contra el gobierno liderado por José Antonio Kast debido al alza en el precio de los combustibles.

Es importante mencionar que la autoridad ya había lanzado un descargo anteriormente, en el cual también reconoció que votó por el actual Presidente.

Y recientemente, en el programa «La voz de los que sobran» volvió a desahogarse al respecto.

El descargo de la alcaldesa de Hualaihué

En el programa ya nombrado, Cristina Espinoza señaló: «Nuestra gente paga 10 mil pesos para ir y 10 mil pesos para volver. ¿Y qué comen? Todo por ir a Puerto Montt. No tenemos ni siquiera hospital acá y tenemos que lidiar con nuestra gente enferma. Ese es el dolor y rabia que tengo. ¿Por qué no pensaron antes en la gente humilde?».

En este sentido, la edil se desahogó y arremetió contra el Gobierno. «Con el tremendo sueldo que tienen ellos, qué se van a afligir. No les falta nada, no les va a faltar combustible, porque lo van a tener ahí. A ellos les va a sobrar, a nosotros nos va a faltar. No tienen corazón», lanzó.

«No les falta nada, no han sufrido ni han pasado hambre, han tomado un puesto designado», añadió.

Además, la alcaldesa de Hualaihué mencionó: «Yo me he sacado la cresta para ser alcaldesa, porque soy una hija de Hualaihué y veía como sufría mi gente».

En este contexto, la jefa comunal expresó: «No voy a bajar los brazos porque digan que voté por Kast. Voté por Kast, es verdad, pero no pa’ que venga a hacer hueás, con permiso de ustedes».

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