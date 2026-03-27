«Atravesó una enfermedad muy compleja»: Aseguran que querida animadora de TV terminó su relación amorosa tras dos años

Desde hace varios días se venía rumoreando sobre el quiebre amoroso de una reconocida figura de la televisión chilena.

Se trata ni más ni menos que de Millaray Viera, de quien en diversos medios de espectáculo se dio a conocer que habría terminado su relación con Jorge Matte, con quien habría estado dos años.

Y luego de diversos rumores, el periodista de farándula, Hugo Valencia recurrió a su cuenta de Instagram donde entregó detalles del estado sentimental de la popular animadora de TV.

Hugo Valencia confirma quiebre entre Millaray Viera y Jorge Matte

Valencia compartió un video, en el que señaló: «Logré dar con el círculo más estrecho de ambos (…) hoy día puedo confirmar que efectivamente terminaron su relación».

Posteriormente, el periodista de farándula señaló que el fin de la relación se habría desarrollado hace unos tres meses aproximadamente.

«Acá terceros involucrados no habría, que el quiebre amoroso se habría dado por un tema de logística», continuó Hugo Valencia.

El periodista y panelista de Zona de Estrellas dio a conocer que una de las razones del quiebre sería la distancia. Esto debido a que el empresario está casi todo el tiempo en Europa, mientras que Millaray Viera está en Chile.

«A eso se suma que Millaray Viera atravesó una enfermedad muy compleja hace un tiempo (…) y eso hace que se replantee muchas cosas y, entre ellas, la relación amorosa», añadió Hugo Valencia.

Además, el periodista de farándula aseguró que el quiebre fue en buenos términos. En este sentido, mencionó: «Incluso me hablan que todavía hay amor de por medio. El círculo cercano incluso me dice que podríamos estar ante un quiebre que no necesariamente vaya a ser definitivo».

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