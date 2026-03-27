¿Tu hijo se saca buenas notas?: Revisa si puede recibir el Bono Logro Escolar de hasta $85 mil pesos

Ya está disponible el nuevo Bono Logro Escolar 2026, el cual se rige por el rendimiento académico del año anterior. Este es el aporte económico que entrega el Estado a los estudiantes que están entre los mejores promedios de su generación o curso.

También se entrega a los jóvenes que cumplan con el requisito de pertenecer a grupos familiares con mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Si a tu hijo le va bien en el colegio y saca buenas notas, puedes optar por este bono y recibir un monto de hasta $85 mil pesos.

Para ver si tu hijo es partidario del beneficio, solo necesitas su rut y fecha de nacimiento, o también ingresar con clave única.

Revisa todos los detalles y si te llevas el bono o no.

Conoce los montos

Este beneficio no requiere postulación, y se entrega anualmente a los escolares que estén estudiando entre quinto básico hasta cuarto medio en Chile.

Quienes lo reciban, deben estar dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción: $85.057

Para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción: $51.036

Estos tramos también se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar:

Si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo y uno en el segundo recibirá $213.672 pesos, bajo el desglose: $82.181 (primer tramo) + $82.181 (segundo tramo) + $49.310 (tercer tramo).

Cómo ver si soy beneficiario del Bono Logro Escolar

Para conocer si recibes este bono, solo hay que acceder con el rut del estudiante al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social e ingresar los datos que se piden, como la fecha de nacimiento.

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