27 Mar, 2026. 16:33 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana? Meteorólogo Jaime Leyton adelanta las temperaturas que se esperan para este fin de semana y el inicio de la próxima
En la mañana de este viernes 27 de marzo, el especialista de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días ¿Vuelve la lluvia en Santiago? Revisa a continuación.
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