Yuri en Gran Arena Monticello 2026: cuándo es y cómo comprar entradas

Recientemente, se confirmó que la querida y destacada cantante mexicana, Yuri regresará a Chile en el marco de su gira «Icónica recargado». show que ha tenido gran éxito y que ha agotado múltiples fechas.

Y ahora será el turno de nuestro país de disfrutar de este espectáculo. La artista azteca se presentará el viernes 26 de junio en Gran Arena Monticello, a partir de las 21:00 horas.

Vale señalar que el show de Yuri cuenta con 15 cambios de vestuarios. Sin embargo, esto no es todo. También llama la atención la gran puesta en escena, cargada de efectos de iluminación que cautivará a los fanáticos.

Por otro lado, con respecto al repertorio musical, cuenta con nuevas versiones de sus grandes éxitos. De este modo, estos clásicos aportarán la cuota de melancolía, pero con novedad debido a los nuevos acordes y musicalización.

Vale señalar que Yuri cuenta con más de 45 años de trayectoria, y en los próximos meses volverá a San Francisco de Mostazal de la mano de sus grandes canciones.

Cómo comprar entradas para el concierto de Yuri en Gran Arena Monticello

Las entradas para el show de la cantante azteca en Gran Arena Monticello saldrán a la venta este miércoles 1 de abril, a partir de las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

Vale señalar que este espectáculo, Yuri interpretará grandes éxitos como ‘El Apagón’, ‘Maldita Primavera’, ‘Es ella más que yo’, ‘Amiga mía’, ‘Yo te pido amor’ y más. Además, se esperan grandes sorpresas.

Este espectáculo, posiciona a la artista como ícono musical y artístico, que transmite pasión, emoción y vitalidad.

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