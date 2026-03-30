Tras lamentable fallecimiento: Sale a la luz cuál era el último deseo de Eduardo Cruz-Johnson

La muerte del histórico comunicador dejó en luto a todos dentro del mundo de la comunicación y televisión.

Se trata de Eduardo Cruz-Johnson, que falleció este domingo a los 68 años por una hipoglucemia.

Los programas de la TV le dieron sus sentidos pésames a la familia y hablaron de la destacada carrera del comunicador, conmoviendo a los presentadores.

Durante el matinal Buenos Días a Todos, le hicieron un homenaje a Eduardo, quien se destacó por ser el histórico conductor del noticiero de TVN por más de 20 años.

En ese contexto, revelaron cuál era el último deseo de Johnson para cuando se acercara su muerte.

La despedida de Eduardo Cruz-Johnson en TVN

Tras saberse la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, el noticiero 24 Horas Central emitió un homenaje al comunicador. También lo hicieron esta mañana durante el matinal Buenos Días a Todos de TVN.

Monserrat Álvarez, conductora del matinal, entregó unas emotivas palabras al respecto, donde reconoció que a pesar de que nunca trabajaron juntos, siempre tuvo buenas opiniones sobre su persona.

Y reveló cómo Eduardo quería que lo despidieran al momento de partir.

El deseo de Eduardo Cruz-Johnson

“Una situación que también me llama la atención es que él no ha querido hacer un funeral”, confesó la periodista.

En esa misma línea, sostuvo que Eduardo tampoco quería “un velorio, al parecer su último deseo era irse de manera muy íntima”.

Asimismo, Eduardo Fuentes contó en pantalla que la intención del comunicador era que sus restos fueran cremados, decisión respetada por su familia.

El fallecimiento de Cruz-Johnson surgió tras complicaciones derivadas de una compleja diabetes que padecía desde hace unos años.

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