A sus 68 años: Fallece Eduardo Cruz-Johnson, histórico rostro de TVN y presentador de noticias

Una triste noticia remeció al espectáculo nacional durante las últimas horas. El histórico periodista y presentador de noticias, Eduardo Cruz-Johnson, falleció este domingo 29 de marzo a los 68 años.

El reconocido rostro del noticiero de TVN murió producto de una hipoglucemia, derivada de la diabetes que padecía desde hace años.

Fallece Eduardo Cruz-Johnson, histórico rostro de TVN y presentador de noticias

La noticia fue confirmada por su hijo a 24 Horas, el espacio informativo donde desarrolló gran parte de su carrera por más de 20 años y se consolidó como uno de los comunicadores más importantes del país.

Con más de dos décadas en la señal estatal, Eduardo Cruz-Johnson fue una figura clave del departamento de prensa, con una gran presencia en pantalla.

Sus últimas apariciones públicas se registraron entre 2024 y 2025, periodo en el que ya padecía problemas de salud. Estos estaban relacionados con su diabetes, además de un accidente sufrido en 2024 que lo obligó a someterse a una cirugía en el hombro.

Por ahora, no se conocen mayores detalles respecto a su funeral. Su partida deja una huella importante en la televisión chilena, donde fue parte de una generación de periodistas que marcaron época en la señal estatal.

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