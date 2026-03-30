Pamela Díaz revela desconocido affaire con popular figura de televisión: «Nos conocimos hace muchísimos años»

Recientemente, Pamela Díaz dio mucho que hablar tras revelar que un desconocido affaire que tuvo con un popular animador de televisión.

La revelación la hizo en conversación con Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina en «Mañana Te Cuento», nuevo espacio que es transmitido desde la semana pasada en Once Stream.

Pamela Díaz revela desconocido affaire con popular figura de TV

En dicha instancia, Pamela Díaz dio a conocer que tuvo algo con Cristián Riquelme, quien actualmente se encuentra militando en Chilevisión.

Vale señalar que de acuerdo al relato de la «Fiera», este affaire se desarrolló hace varios años cuando ambos vivían en Puerto Varas.

«Tuvimos algo. Él es del sur, de Puerto Varas, y nosotros nos conocimos hace muchísimos años y trabajamos en una obra de teatro con Marcelo Arismendi», indicó Pamela Díaz.

Frente a esto, Joaquín Méndez no escondió su asombro tras la revelación y expresó: «¿Me estás jodiendo?».

En este contexto, Pamela Díaz señaló: «Éramos todo el grupito, ellos eran un poco más grandes. Y ahí me cayó muy bien».

Además, mencionó que «después yo me vine a Santiago, después se vino Marcelo y después él entró a las teleseries, así que me sentí muy orgullosa de ellos».

Posteriormente, señaló que «cuando chicos pinchamos una vez, pero como un piquito, una cosa así, pero cuando chicos».

Para finalizar, dio a conocer que desde aquel affaire «han pasado veintitantos años».

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