El Festival del Huaso de Olmué se despide de TVN: este es el canal que emitirá el certamen hasta el 2032

El Festival del Huaso de Olmué terminó su vínculo con TVN y ya está confirmado el canal que emitirá el certamen.

Vale señalar que se espera que esta decisión tenga un gran impacto el infraestructural. De este modo, se esperan grandes cambios.

De hecho, el alcalde Jorge Vil indicó que esta cambio se traducirá en un gran avance para la comuna y el festival.

Este es el canal que emitirá el Festival del Huaso de Olmué

En concreto la Municipalidad de Olmué le adjudicó de manera unánime los derechos de producción y transmisión a la alianza de Chilevisión y la productora Bizarro.

De este modo, CHV y la productora estarán a cargo del certamen desde el 2027 al 2032.

Es importante mencionar que Canal 13 también tuvo interés en quedarse con el evento. Sin embargo, no cumplió con los requisitos económicos para las obras, por lo que quedó fuera de carrera por los derechos.

TVN estuvo a cargo de la transmisión y producción del Festival del Huaso de Olmué desde 2014. Durante este periodo el certamen tuvo dentro de su parrilla a importantes artistas y agrupaciones. Por ejemplo, Luis «Puma» Rodríguez, Pedro Fernández, Luck Ra, Ke Personajes, entre otros en el ámbito internacional.

Por otro lado, dentro de los nombres de la escena nacional se encuentran Mon Laferte, Myriam Hernández, Los Bunkers, Denise Rosenthal y Los Jaivas.

De todos modos, el Festival del Huaso de Olmué ha seguido con una de sus tradiciones y pilares desde su inicio, la competencia folclórica.

Y ahora luego de 12 años, el evento que tuvo su primera emisión en 1970 cambia su canal y productora. De este modo, se espera una nueva etapa del certamen.

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