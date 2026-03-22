Sería una millonaria oferta: Cony Capelli reveló que la contactaron para entrar a nuevo reality de Mega

¿Volverías con tu ex? fue uno de los realities más exitosos de la televisión chilena, y es por eso que tras el fin de El Internado, Mega planea emitir una renovada versión de aquel programa. Y uno de los rostros que querían incluir era Cony Capelli.

Cony Capelli fue la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, y desde entonces, no ha vuelto a participar de este formato. En la actualidad, es uno de los rostros de Chilevisión.

Cony Capelli reveló que la contactaron para entrar a nuevo reality de Mega

En el último capítulo de Plan Perfecto, Cony Capelli reveló la oferta que recibió de Mega: «Hubo una reunión personal. Tengo un manager, entonces obviamente en esa reunión estaba Suro también. No puedo contar tanto, pero fue como… Me empezaron a contar: Oye, mira, nuestro canal nos gustaría tenerte porque eres una figura llamativa, sentimos que sería tu vuelta a los realities«.

Sus compañeros le preguntaron con cuál expareja entraría al encierro, a lo que respondió con ironía: «Hay harto para elegir«.

Cuando lanzaron el nombre de Sebastián Ramírez, Cony Capelli simplemente disparó: «me muero«.

Eso sí, todo esto sería especulación, porque la exchica reality rechazó la oferta del canal: «al caballero, muy buena onda y con mucho cariño: ‘Muchas gracias, pero no‘», señaló Cony Capelli.

«Primero, estoy en pareja, estoy feliz. Segundo, este año quiero hacer otras cosas y un reality es mucha exposición. Estoy bien así. Es pan para hoy y hambre para mañana«, explicó la influencer.

Por último, sus compañeros intentaron descifrar cuál era la cifra que le ofrecieron a Cony Capelli, aunque ella decidió no revelarla. Vasco Moulian por su parte, dijo 55 millones de pesos, mientras que Pato Sotomayor elevó la apuesta con 70 millones de pesos.

También puedes leer en RadioActiva: «Siga haciendo su pega de mier…»: Esteban Duch respondió duramente a las críticas de Vasco Moulian por su show en Viña 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google