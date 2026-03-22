22 Mar, 2026. 18:59 hrs

¿Calor en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega pronosticó hasta 28 grados para este día de la semana

El Meteorólogo de Mega, José Bolbarán, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en Santiago, y reveló días inusualmente calurosos.

Por Sebastian Contreras


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