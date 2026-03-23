«Qué raro comportamiento»: A Sammis Reyes le llueven las críticas tras compartir video con su hija de siete semanas

Recientemente, Sammis Reyes se llenó de críticas en sus redes sociales después de que diversos usuarios tildaron de «irresponsable» un juego que compartió el deportista con su bebé de siete semanas.

Resulta que el ex jugador de la NFL compartió un registro, en el que aparece corriendo en la pieza, para luego saltar a la cama, en la que estaba su pareja Emilia Dides y su retoña.

Incluso en en una ocasión, Sammis Reyes perdió el equilibrio. Sin embargo, no cayó sobre ellas. Además, en otra oportunidad saltó y se golpeó con el techo.

«Tratando de entretener a la Mia jajaja (no salió tan bien)», señaló el deportista en la descripción de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Las reacciones que dejó el video de Sammis Reyes

Como era de esperar el video generó múltiples reacciones. De hecho, muchos lo criticaron, argumentando que el juego podría ser arriesgado. Sin embargo, también estaban quienes defendieron al deportista.

«Yo te banco, pero no con la bebé en la cama, eviten riesgos innecesarios»; «No sé si reír o preocuparme»; «Qué raro comportamiento!!! pensando que en la cama hay un bebé de meses»: «Que estresante debe ser vivir con ese saco de pelotas», dijeron algunos usuarios que cuestionaron el juego de Sammis Reyes.

«Eso es vivir la vida me encanta que viva el amor y la diversión. Como niños»; «Soporten la felicidad ajena! Igual son súper altos deberían cambiarse de casa 😂, evaluar una casa de doble altura para que salten libres»; «Ya empezó LA GENTE W….NA. a criticar, no veen ni sus vidas y vienen a criticar «; «Por que algunos son tan graves, ellos se divierten y él sabe que esta su bebé ahi xd Como si quisieran hacerle daño. Gente grave», señalaron otras personas.

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