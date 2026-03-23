Tras sufrir un incidente en el patio de su casa: Actualizan el estado de salud de Roma, la hija de Tanza Varela

Este fin de semana la ex chica reality, Tanza Varela, informó en sus redes sociales el angustiante momento que estaba viviendo con su hija Roma, que tiene casi dos años de edad.

Todo sucedió en el jardín de la casa de Varela, donde la niña se encontraba jugando como lo hace normalmente todos los días.

Pero fue en ese momento que Roma recibió una mordedura en su pie, siendo llevada a urgencias y finalmente quedó hospitalizada. La influencer pidió en su cuenta de Instagram orar por Roma para poder restablecerse.

«Hemos sentido mucho miedo he incertidumbre. Cuando las personas pasamos por cosas como estas, los mensajes de AMOR no hacen más que calmar el dolor», mencionó Varela en sus redes sociales, agradeciendo por el apoyo y mensajes de alientos para que Roma se encuentre mejor.

Se pensaba que la niña había sido mordida por una araña de rincón, ya que Varela mostró cómo estaba el pie de Roma, hinchado, morado y con heridas fluorescentes.

Ahora, se actualizó el estado de salud, que esperen vaya en prontas a recuperarse.

El actual estado de Roma, la hija de Tanza Varela

“Algo le picó a la Roma mientras jugaba. Esto se empezó a poner muy feo y todos los rasguños o heridas que la Roma tenía desde antes, se pusieron rojo fluorescente. La patita se empezó a inflamar y a poner muy caliente”, contó Varela en sus redes sociales.

Después de haber pasado por muchos exámenes, finalmente la infectóloga y el doctor descartaron que haya sido picada por una araña de rincón. Sin embargo, como aún no tienen un diagnóstico claro, Roma seguirá hospitalizada.

“Esperamos que hasta lo antes posible. Su pie sigue morado, pero ella está bien y a nosotros nos volvió el alma a la vida”, mencionó la influencer.

“No existe una peor tortura para una mamá, que a un hijo le pase algo. Gracias por habernos mandado tanta linda energía, era lo que necesitábamos. Nuevamente gracias por el cariño que me dejan siempre en sus mensajes”, cerró.

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