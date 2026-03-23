«Me ha cambiado toda la vida»: Reaparece «El Manjar» y revela inédito detalle de su recordado video viral

Recientemente, a través de las redes sociales reapareció el protagonista de un recordado video viral: El Manjar, o también conocido como «Manjars».

Corría el año 2014, cuando se difundió este video, en el cual un sujeto en estado de ebriedad bebía desde una botella. Y posteriormente, lanzó una frase que lo hizo alcanzar gran popularidad: «Ahh, un manjar».

Posteriormente, invitó a alguien más: «Ven a tomarte un trago, Memo, me cago que está rico».

Reaparece el «Manjar»

Y después de más de diez años del recordado video, el hombre de nombre Víctor Zúñiga ha vuelto a dar que hablar en el mundo de las redes sociales. Esto debido a que se sumó al nuevo reality del creador de contenido Diego González titulado «La Gira de Estudios», el que tuvo su inicio este domingo a través de YouTube.

«Un honor. De los primeros androides», indicó el ‘inspector’ de este nuevo proyecto al presentarlo. «Usted es una leyenda; mientras no tome, todo bien y va a pasar de curso», añadió en tono de broma.

Luego, el «Manjar» entregó detalles del video que lo llevó a la fama. «Había tomado, más o menos (durante) un mes», contó.

En este contexto, Diego González le quiso preguntar: «¿Y quién fue el sapo que lo subió a las redes?». A lo que el protagonista del viral contestó: «El hijo del patrón».

Además, reconoció que actualmente solamente está bebiendo cerveza. «Gracias a Dios me ha cambiado toda la vida», indicó.

Durante el episodio, Víctor Zúñiga dijo su popular frase en diversas oportunidades. Además, indicó: «El Manjar es como el Niño Yo no fui», haciendo referencia a un capítulo de Los Simpson, en el cual Bart salta a la fama con la frase «yo no fui».

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