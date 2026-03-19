Sammis Reyes alza la voz y lanza potente reflexión ante las críticas: «Nunca le he tenido miedo a pensar en grande»

No caben dudas, de que Sammis Reyes en una figura que constantemente está dando que hablar en el mundo del espectáculo.

El ex jugador de la NFL ha protagonizado diversas polémicas. Una de las últimas fue la pelea que tuvo con Cuco Cerda en la fiesta Bresh a fines de febrero.

En este contexto, Sammis Reyes constantemente está recibiendo críticos. Ante esto, en la noche de este miércoles compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que respondió a sus «haters».

El mensaje de Sammis Reyes ante las críticas

En el video, el deportista comenzó señalando: «Desde que llegué a Chile, mucha gente me ha dicho que mi mensaje da cringe o que no encaja con la sociedad y es verdad, lo que yo quiero para mí nunca ha sido encajar».

«Nunca le he tenido miedo a pensar en grande, siempre me he atrevido a ser diferente, a dar cringe, a que me molesten por cómo hablo, a que me molesten por mi porte, que me molesten por mis ideas», añadió Sammis Reyes.

Además, el también exseleccionado nacional de basquetbol se refirió a algunas polémicas y acusó que son «mentiras fabricadas de la nada».

Sin embargo, esto no es todo. Sammis Reyes también reflexionó y señaló: «Ya no tengo miedo de mostrar quién soy, de mostrar mis intenciones y de mostrar que soy una persona de honor que tiene códigos y que lo único que he querido es proteger a mi familia, de cuidar a los míos, de cuidar a mi hija, a mi mujer, a la gente que amo».

Como era de esperarse, el post generó múltiples reacciones. «Que sabias palabras Cra! Nos define lo que hacemos cuando nadie nos ve! Ahí está la lucha diaria de cada uno»; «Te tienen pura envidia»; «Así es Chile, agarrando pa la chacota a todo el que piensa diferente y que, aunque no lo admitan, ha logrado mucho y es mejor cada día»; «Grande Samis!!. Eres una inspiración para mis hijos», fueron algunos de los comentarios que recibió.

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