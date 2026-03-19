“Me quieren sacar dinero”: Daniela Aránguiz arremete contra Juan David Rodríguez en tribunales

El día de ayer Daniela Aránguiz llegó a tribunales para zanjar el conflicto con Juan David Rodríguez, quien había tomado acciones judiciales por unos dichos de la panelista en contra de él.

Todo ocurrió cuando, después de que Rodríguez visitó Primer Plano, la exchica Mekano afirmó que sus declaraciones no había que tomarle tanto peso, debido a su consumo de sustancias ilícitas.

Fue así como el intérprete se querelló por injurias graves con publicidad, mencionando que dichas palabras afectaron a su honra.

El pasado miércoles, los dos llegaron al Centro de Justicia de Santiago cerca de las 11:00 horas para dar fin a este conflicto. Y fiel a su estilo, Aránguiz se lanzó con todo afirmando que ‘quieren sacarle dinero’.

Esto fue lo que pasó

Durante la transmisión de ‘Hay que decirlo’, se mostró que ambos rostros llegaron a tribunales.

En ese sentido, Aránguiz dijo tajantemente que “me quieren sacar dinero, eso quieren. No creo que le resulte, yo creo que hay delitos mucho peores. Yo no he cometido ningún delito”, mencionó antes de entrar al tribunal.

Al término de la audiencia, ambas partes conversaron con los medios de comunicación tras no llegar a un acuerdo, ya que Daniela rechazó ofrecer disculpas públicas al intérprete.

“La verdad es que él quería que lo indemnizara por unos trabajos que se habían caído por, según él, mis dichos y no por los dichos de él sobre su propio hijo”, asumió Aránguiz.

“Entonces, al final es un poco rara su petición”, agregó.

Mea culpa de Daniela Aránguiz

Bajo ese contexto, aclaró la posible mea culpa y habló de los papito corazón:

“Yo creo que el mea culpa es cómo lo dije, lo que pasa es que cualquier mamá en este país y muchas me van a entender, que cuando se habla de un niño, sobre todo si es muy chiquitito y no se pueden defender, le duele el corazón que un papito corazón hable en esos términos de su hijo”, comentó Daniela Aránguiz.

“Estamos hablando de términos de racismo, de términos no amorosos, y, lamentablemente, lo que uno dice en televisión es para toda la vida”, cerró.

Por otra parte, el artista demostró su molestia tras lo sucedido.

“Pensábamos que ella entendía el contexto de esto, el cual debió terminar hace mucho tiempo, porque nosotros estamos buscando unas disculpas públicas”, mencionó Rodríguez.

Se supone que habrá una próxima (y última) audiencia entre Juan David Rodríguez y Daniela Aránguiz, que quedó programada para el próximo tres de agosto de este año.

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