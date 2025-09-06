«La cagué y le vengo a pedir perdón a mi hijo»: El mea culpa de Juan David Rodríguez tras polémicas declaraciones sobre su paternidad

Juan David Rodríguez fue uno de los invitados al último capítulo de Only Fama, programa de conversación de Mega. En la entrevista, tuvo una íntima conversación con Laura Bozzo, quien será parte del nuevo reality de Mega, El Internado.

Cabe recordar que el cantante tuvo una polémica entrevista con Primer Plano, en la que negó su paternidad y tuvo una actitud que se ganó miles de críticas en redes sociales.

El mea culpa de Juan David Rodríguez tras polémicas declaraciones sobre su paternidad

En Only Fama, Juan David Rodríguez quiso pedir disculpas públicas: «Yo lo que quiero es pedirle perdón a mi hijo, porque así como puede ver estos registros quedan para siempre. Yo me referí pésimo».

Por su parte, Laura Bozzo le preguntó directamente: «¿Te imaginas qué pensaría tu hijo al ver tus declaraciones? ¿Tú sabes lo que él sentiría?».

«No te voy a juzgar (…) no soy Dios ni nada, pero soy una persona que ha vivido mucho y una persona que ha visto demasiado (…) No hay nada más sagrado en este mundo que un hijo. Si yo estoy viva es por mi hija menor», agregó la comunicadora peruana.

En esa misma línea, Juan David Rodríguez comentó: «yo estoy vivo porque tengo una hija de 9 años, me he sacado la cresta para ser un buen papá«.

«La cagué y le vengo a pedir perdón a mi hijo, que el día de mañana vea esto, que estoy pidiéndole perdón de todo corazón, porque ocupé mal las palabras, me dejé llevar por la rabia«, complementó Juan David Rodríguez.

Laura Bozzo comprendió al invitado y le respondió: «no siento que seas un desgraciado, siento que eres una persona que ha sufrido y que ha tenido un momento de debilidad, pero tienes que asumir, mi amor, porque esa criatura te necesita«.

Para cerrar, Juan David Rodríguez se sinceró: «Yo tengo tanta pena porque me desmadro por mi hija. Yo traté de ver al niño, siempre fueron negativas, ‘habla con el abogado’. Ahora hace pocos meses por fin pone una demanda, por fin, y por fin podemos judicializar esto, poner un alimento, visitas. No ha sido fácil, no fue fácil. Usted sabe con qué ganas yo esperé a este niño«.

También podrías leer en RadioActiva: «Me da mucha lástima irme, pero bueno…»: La repentina despedida en vivo a panelista de Hay Que Decirlo