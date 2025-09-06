«Me da mucha lástima irme, pero bueno…»: La repentina despedida en vivo a panelista de Hay Que Decirlo

Al finalizar el capítulo de este viernes de Hay Que Decirlo, programa de farándula de Canal 13, se dio un inesperado momento. Antes de cerrar el programa, los panelistas del espacio despidieron en vivo a uno de sus compañeros.

La repentina decisión causó sorpresa en los espectadores, ya que esta salida no se había adelantado en ningún lado.

Sorpresa causó la repentina despedida en vivo a panelista de Hay Que Decirlo

Todo comenzó en medio del cierre del programa, con música y comida, cuando el conductor, Nacho Gutiérrez, reveló: «Tenemos que desearle lo mejor a un compañero. Simpático, divertido… aplausos para Luis Mateucci que se va a nuevos desafíos«.

Así, en medio de bromas de sus compañeros, el chico reality tomó la palabra: «Me voy muy contento y de verdad, me da mucha lástima irme, pero bueno. Son cosas que pasan«.

«Ojalá volver algún día. Aprendí muchas cosas de todos ustedes. Siempre que me preguntan qué es lo mejor de venir al programa, es conocerlos. Vine sin expectativas, pero me abrieron las puertas y me dejaron ser quien soy«, agregó Luis Mateucci.

Para cerrar, el ex panelista de Hay Que Decirlo bromeó: «A veces me siento mejor que en mi casa, así que muchas gracias a todos«.

Eso sí, según Zona de Estrellas, programa de farándula de Zona Latina, no sería un despido repentino, sino que Luis Mateucci formaría parte de un ambicioso proyecto. El argentino sería uno de los participantes del próximo reality de Mega, El Internado.

Hasta el momento, los confirmados para el reality que mezcla cocina y competencias físicas son, Di Mondo, Daniella Campos, Maluco, Etienne Bobenrieth y Fernando Solabarrieta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El13 (@canal13cl)

También te podría interesar en RadioActiva: Polémica en Canal 13: Despidos, salidas y drásticos cambios sacuden a la estación televisiva