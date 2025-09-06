Nuevamente en Chile tendremos un cambio de hora este 2025. La última vez que se había utilizado esta medida, fue el sábado 5 de abril, donde la modificación se hizo para pasar del horario de verano, al de invierno.

Esta noche, se realizará el cambio para revertir la situación, y pasar nuevamente al horario de verano. A pesar de que aún no termina oficialmente el invierno, hasta el 21 de septiembre.

Cambio de hora en Chile 2025: Revisa todos los detalles sobre el cambio de hora de esta noche

Hoy, sábado 6 de septiembre, tendrá lugar el nuevo cambio de hora en Chile. En esta ocasión, cuando el reloj pase las 23:59, deberá adelantarse una hora, es decir, pasará directamente a las 01:00 del domingo 7 de septiembre.

Esta cambio de horario tendrá, entre sus efectos, hacer más largos los días, ya que producto del adelanto, en este periodo oscurecerá más tarde, lo que se suma naturalmente al cambio de estación, que también conlleva este efecto.

Por otro lado, se dice popularmente que con este cambio de hora, en Chile tendremos esta noche «una hora menos de sueño«.

Es importante destacar que este cambio no tendrá efecto en todo Chile. Según especificó la página web oficial del Gobierno, el cambio se realizará en todo el país, exceptuando 3 regiones:

Desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de los Lagos: los relojes se deben adelantar en una hora, pasando al Huso Horario UTC-3.

los relojes se deben adelantar en una hora, pasando al Huso Horario UTC-3. Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez: los relojes deben adelantarse en una hora, pasando al Huso Horario UTC-5.

En las regiones de Aysén, Magallanes, y el territorio de la Antártica chilena, no se deberá cambiar la hora, y mantendrán el Huso Horario UTC-3.

En caso de cualquier duda, puedes consultar la hora directamente en el sitio web de la Armada, horaoficial.cl, donde tendrás disponible la hora actual en cada parte de Chile.

También te podría interesar en RadioActiva: Filtran que Karol Lucero tendría exótico destino tras bullada infidelidad a Fran Virgilio: desembolsaría millonario monto