“Es el primer EP de toda mi carrera. Me tiene muy emocionada”: Alanys Lagos lanza “En Desamor También se Baila” y canta en vivo en RadioActiva

Este viernes, la cantante Alanys Lagos estuvo presente en «Bravas» de RadioActiva. Instancia en la que conversó sobre su EP, «En Desamor También se Baila», el que se lanzó este jueves 4 de septiembre.

En este sentido, la joven señaló: «Es mi primer EP de toda mi carrera. Me tiene muy emocionada».

Además, Alanys Lagos valoró la recepción que recibió por parte de sus seguidores.

«Estuvieron esperando las canciones, así que darles las gracias por el apoyo y por ser tan incondicionales», mencionó la artista.

Asimismo, en esta instancia, Alanys Lagos nos cautivó cantando su canción «Casi Algo».

«Esta canción la grabé con mucho cariño, porque es la primera canción con la que me siento identificada», indicó

Además, en esta oportunidad, Alanys Lagos valoró el respeto que ha recibido por parte de sus colegas y fanáticos.

«He recibido buenos comentarios por parte de colegas, hombres y mujeres. Además, me siguen muchos niños y niñas. Y es super bonito saber eso, que niños tan pequeños escuchen mi música, vean mis videos y me sigan. Van con su familia a shows en vivo y cantan de desamor con tanto sentimiento, como si hubieran pasado por todo eso», expresó la joven cantante.

