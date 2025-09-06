Corte de agua en Santiago: Estos son los puntos de abastecimiento para las 6 comunas afectadas

A partir de la noche del pasado viernes, y hasta la mañana del próximo domingo, una gran parte de la capital sufre un corte de agua. Desde Aguas Andinas, afirmaron que la falta de suministro se produce para finalizar la construcción de una nueva estación de teleférico en el Parque Metropolitano del Cerro San Cristóbal.

El área comprometida es la aledaña al parque, es decir, las comunas de Independencia, Santiago, Renca, Recoleta, Providencia y Conchalí.

Estos son los puntos de abastecimiento para las 6 comunas afectadas

Acorde a información de la empresa, el corte de agua programado comenzó el viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas, y se mantendrá hasta el domingo 7 de septiembre, a las 9:00.

Ante la emergencia, desde Aguas Andinas establecieron 62 puntos de abastecimiento de agua en las comunas afectadas. Revisa el listado a continuación:

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras.

Victoria Subercaseaux esquina Rosal.

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos).

Santa Isabel esquina Raulí.

Lira esquina Curicó.

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí:

Av. Independencia 3499

Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

Av. Dorsal N°1495

Guanaco con Dorsal

Santa Inés con Barón de Juras Reales

Vivaceta con El Olivo

Nueva Monterrey con Nueva Monterrey

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

