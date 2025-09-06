Corte de agua en Santiago: Estos son los puntos de abastecimiento para las 6 comunas afectadas
El corte de agua afectó a seis comunas de la capital. Desde Aguas Andinas, establecieron puntos de abastecimiento para los afectados.
A partir de la noche del pasado viernes, y hasta la mañana del próximo domingo, una gran parte de la capital sufre un corte de agua. Desde Aguas Andinas, afirmaron que la falta de suministro se produce para finalizar la construcción de una nueva estación de teleférico en el Parque Metropolitano del Cerro San Cristóbal.
El área comprometida es la aledaña al parque, es decir, las comunas de Independencia, Santiago, Renca, Recoleta, Providencia y Conchalí.
Estos son los puntos de abastecimiento para las 6 comunas afectadas
Acorde a información de la empresa, el corte de agua programado comenzó el viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas, y se mantendrá hasta el domingo 7 de septiembre, a las 9:00.
Ante la emergencia, desde Aguas Andinas establecieron 62 puntos de abastecimiento de agua en las comunas afectadas. Revisa el listado a continuación:
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras.
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal.
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos).
- Santa Isabel esquina Raulí.
- Lira esquina Curicó.
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
