«Es un fenómeno mundial»: Ministra Sedini responde qué pasará con el precio del combustible en Chile por conflicto en Medio Oriente

En la jornada de este jueves, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini estuvo presente en Radio Pudahuel. Instancia en la que conversó con Pablo Aguilera sobre los desafíos que tiene el Gobierno.

En este sentido, la autoridad abordó diversos temas y uno de ellos fue con respecto al alza de la bencina y el petróleo.

Mara Sedini y el alza del combustible en Chile

En esta instancia, la ministra fue consultada con respecto al conflicto que existe actualmente en Medio Oriente y cómo afectará a los precios del combustible en el país.

En este contexto, Mara Sedini indicó que esta situación «hace que suban los precios. Suban los precios en todo el mundo, no solo en Chile, para que la gente lo entienda súper bien. Es un fenómeno mundial».

La ministra vocera de Gobierno señaló que a pesar de que en nuestro país rige MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), el que puede suavizar el impacto de las alzas, en «una guerra en que no sabemos cuándo puede terminar… Nos cambia toda la realidad (…) El petróleo va a subir igual».

De este modo, aseguró: «Hoy día el Ministerio de Hacienda está trabajando en un proyecto para tratar de amortiguar, sobre todo, el dolor a los sectores más vulnerables».

¿Qué pasa con los feriados irrenunciables?

En esta entrevista, Pablo Aguilera también le consultó a Mara Sedini sobre los feriados irrenunciables.

En este sentido, fue clara al indicar: «La verdad es que eso fue una discusión que no la pusimos nosotros. Salió de otro tipo de instituciones».

«Se generan alarmas de cosas que no son. Nunca está en cuestionamiento un feriado como Navidad, Año Nuevo o primero de mayo, que son días muy importantes en la tradición chilena», aseguró la ministra.

En este contexto, Mara Sedini indicó que buscan tomar medidas para mejorar la economía, pero que «no está dentro de la agenda discutir los feriados».

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