«Cuando queremos surgir en la vida»: Naya Fácil se llena de críticas por polémica opinión sobre feriados irrenunciables

Recientemente, Naya Fácil dio mucho que hablar y generó múltiples reacciones tras dar a conocer su polémica opinión sobre la propuesta que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) le hizo al Gobierno de eliminar los feriados irrenunciables.

Las palabras de la influencer fueron bastante impopulares. De hecho, se llenó de críticas en redes sociales.

La polémica opinión de Naya Fácil sobre la propuesta de eliminar feriados irrenunciables

En un video compartido en sus redes sociales, la joven indicó: «Si quieres surgir en la vida, aunque tengas tu propia empresa, tienes que trabajar domingo, feriados».

«Si quieres surgir en la vida, aunque tengas tu propia empresa, tienes que trabajar domingo, feriados», añadió Naya Fácil.

En este contexto, expresó: «¿Ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes y millonarias, descansa los feriados? Chiquillos, la mentalidad tiene que cambiar».

Sin embargo, esto no fue todo. Naya Fácil también expresó: «A la gente le importa más un feriado que surgir en la vida o trabajar. Cuando queremos surgir en la vida tenemos que dejar de quejarnos por esas cosas».

«Veo a la gente chilena quejándose por un feriado, si supieran que para poder surgir realmente hay que sacrificar momentos», finalizó la influencer.

La opinión de Naya Fácil dio mucho que hablar. De hecho, la cuenta de Instagram, Infama compartió su video y se llenó de comentarios. Principalmente críticas.

«Hermana, tu trabajo es subir historias solamente, no me we…»; «Nunca a trabajado un día en su vida!!!! Trabaje 6 años en un supermercado y ni se imaginan lo que esperábamos que llegarán los feriados irrenunciables para disfrutar en familia !»; «Viste hace una we… buena y después la caga»; «Lo dice la q se levanta a las 3»; «Nunca me cayó bien, y sabía que el tiempo me daría la razón»; «Le faltó solo decir que el pobre es pobre porque quiere», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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