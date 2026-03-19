¿Se va o no de Primer Plano? Las palabras de Cecilia Gutiérrez ante posible salida del programa

Un nuevo antecedente estaría remeciendo a la farándula de Chilevisión tras rumores de que la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dejaría Primer Plano para unirse a otro canal.

Todo surgió desde que Adriana Barrientos afirmara que la comunicadora estaría asumiendo su salida para aceptar nuevos desafíos en Canal 13. Además, Javier Fernández adelantó que este no sería el único proyecto en espera, sino que también la estarían considerando para el programa ‘Encuentros Cercanos’, el cual está ligado al mundo de los realitys.

A esto se le suma una posible propuesta propia en REC TV, enfocada en casos de la farándula retro.

En medio de las especulaciones, Gutiérrez se refirió a su futuro televisivo.

¿Adiós a Primer Plano?

Según la panelista de Zona de Estrellas, la periodista se iría de Primer Plano para integrarse al programa de espectáculos de Canal 13, ‘Hay que decirlo’, espacio conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

En esa misma línea, aseguró que ya habría tenido conversaciones con ejecutivos del canal desde diciembre, y que recientemente habría recibido una nueva propuesta.

Gutiérrez, sin confirmar ni descartar su salida, optó por mantenerse en silencio, aunque dejó señales claras sobre lo que viene en su carrera.

En una entrevista con FMDOS, contó que hay varios proyectos que están a prontas de salir a la luz. “Pronto se sabrán las novedades, pero estoy muy feliz de la valoración que me está dando la industria”, comentó.

Y adelantó que el anuncio oficial estaría cerca. “La próxima semana podré confirmar cuáles son los nuevos proyectos”, confesó, dejando el espacio abierto sobre su salida, o no.

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