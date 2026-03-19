La dura pérdida que golpea al comediante ‘El Flaco’: “Un vacío enorme”

El día de ayer Paul Vásquez, mejor conocido como ‘El Flaco’ del extinto dúp Dinamita Show, publicó en sus redes sociales el sincero pésame tras saber la triste pérdida de uno de sus grandes compañeros de los escenarios.

El post muestra diversas imágenes del comediante y técnico en enfermería compartiendo con quien describió como “su mano derecha”.

Sus seguidores dejaron sus condolencias en comentarios sobre la inesperada noticia.

Las palabras de ‘El Flaco’

En la descripción de la publicación, Vásquez mencionó que el fallecimiento de su amigo le dejó “un vacío enorme”.

Fue así como despidió a René, quien era su asistente de escenarios y llevaba 30 años de amistad.

“Gracias por tu entrega y por ser parte fundamental de este camino”, sostuvo el comediante.

En resumen, el flaco dijo: “Mi querido viejo, gracias por estos 33 años de compañía y por cada aventura compartida. No fueron solo años de trabajo; fue una vida marcada por la lealtad y el amor”, continuó.

“Tu partida deja un vacío enorme, le harás mucha falta a la Pyme y a todos nosotros. sostuvo. El Flaco te va a extrañar…fuiste el mejor asistente que un artista jamás podrá tener”, agregó.

“Descansa en paz, querido amigo. TE AMO VIEJO QLO”, finalizó el mensaje.

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